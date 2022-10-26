ЦСКА пожаловался в ФИФА на клуб АПЛ

ЦСКА пожаловался в ФИФА из-за невыплаты «Вест Хэмом» денег за полузащитника Влашича

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РИА Новости

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что армейский клуб принял решение обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за долгов лондонского «Вест Хэма» по трансферу хорватского хавбека Николы Влашича.

«Английский клуб не выполняет свои обязательства и остается должен нам за трансфер Николы Влашича серьезную сумму.

Мы предложили значительное количество вариантов решения, при этом старались учитывать интересы всех сторон, однако наши коллеги из Великобритании заняли излишне формальную позицию», — приводит слова Брейдо ТАСС.

По его словам, российский клуб исчерпал все возможности для досудебного урегулирования. Брейдо добавил, что ЦСКА вынужден направить заявление в ФИФА, инициировав рассмотрение дела о неисполнении своих обязательств со стороны «Вест Хэма».

Хорват перешел в английский клуб летом 2021 года. В августе этого года генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что англичане остаются должны примерно 9 миллионов евро.

Влашич провел за ЦСКА 108 матчей, в которых записал на свой счет 33 гола и 21 результативную передачу. Сейчас он выступает за итальянский «Торино». По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Влашича оценивается в €22 млн.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что клубы итальянской Серии А активно интересуются футболистами, выступающими в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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