«Реал» проиграл «РБ Лейпцигу» в Лиге чемпионов, потерпев первое поражение в сезоне

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Annegret Hilse/Reuters

Мадридский «Реал» в гостях проиграл «РБ Лейпцигу» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу немецкой команды.

В составе победителей голами отметились Йошко Гвардиол, Кристофер Нкунку, Тимо Вернер. У «сливочных» мячи забили Винисиус Жуниор и Родриго с пенальти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Это первое поражение «Реала» на групповом этапе ЛЧ и в сезоне в целом. В чемпионате Испании подопечные Карло Анчелотти выиграли десять матчей и один раз сыграли вничью.

В параллельном матче шотландский «Селтик» сыграл вничью с украинским «Шахтером» (1:1). После пяти туров «Реал» с десятью очками возглавляет группу F. На второй строчке с девятью баллами идет «РБ Лейпциг», на третьей с шестью очками — «Шахтер». Замыкает турнирную таблицу квартета «Селтик», у которого в активе два очка.

В следующем туре «Реал» на своем поле сыграет с «Селтиком», а немецкий клуб отправится в гости к «Шахтеру».

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» после поражения от лиссабонской «Бенфики» впервые за восемь сезонов не пробился в плей-офф Лиги чемпионов.

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