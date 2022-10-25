Жулин об уходе Милохина из «Ледникового периода»: думал, он конченый, но оказался приличным парнем

Известный российский фигурист и тренер Александр Жулин заявил, что не было никаких предпосылок к уходу блогера Дани Милохина из шоу «Ледниковый период».

«Не было никаких предпосылок. Значит, ему стало неинтересно. Он своеобразный парень: захотелось — ушел. У него свое видение. Может, ему было недостаточно интересно участвовать или финансовый вопрос.

Не скажу, что он плохо работал, как раз наоборот, очень хорошо. Как спортсмен он выдерживал нагрузки. Мне было с ним легко работать. Даня мне понравился. Я о нем здорово свое мнение поменял: думал, он конченый, но оказался приличным парнем. Жалко, что ушел», — приводит слова Жулина Sport24.

На шоу Милохин выступал с Евгенией Медведевой. Стоит отметить, что Медведева и Милохин катались вместе в прошлом сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей.

В прошлом сезоне Медведева и Милохин стали одними из самых обсуждаемых на проекте, а также спровоцировали слухи о романе. Однако, блогер развеял слухи о романе.

Ранее Александр Энберт назвал неожиданным уход Милохина из «Ледникового периода».