Боец ММА Махачев ворвался в топ-3 в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев после завоевания чемпионского титула в легком весе поднялся сразу на третье место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий.

Обновленный список лучших бойцов промоушена был опубликован на официальном сайте UFC.

Махачев ранее не входил в общий рейтинг UFC. Он занимал лишь четвертую строчку в топе лучших бойцов в легком весе, который теперь возглавляет.

Первое место в рейтинге вне категорий занимает австралиец Александр Волкановски, чемпион UFC в полулегком весе, который с большой степенью вероятности станет следующим соперником Махачева.

Махачев встречался с Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

Ранее бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда состоится следующий поединок нового чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.

«План — до Рамадана подраться. Получается, начало марта. Я бы хотел, чтобы он встретился с Волкановски.

Конечно, есть еще Дариуш. Но Волкановски — первый номер, это большое имя. Он хочет бой, UFC тоже хочет. Или Волкановски, или Дариуш», — сказал Нурмагомедов.