Спортдиректор «Оренбурга» заявил о готовности продать Сычевого в «Ювентус»

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Анна Нэсси/Wikimedia

Спортивный директор «Оренбурга» Владимир Андреев заявил, что нападающему клуба Владимиру Сычевому пока не стоит менять команду. Слова Андреева передает «РБ Спорт».

«Пока никаких предложений не поступало. У него сейчас все получается в «Оренбурге», как по мне, смысла менять клуб не вижу. Его знают здесь, любят. Но если за ним придет «Ювентус», то как мы можем быть против? Сейчас ему доверяет главный тренер, игра идет», — сказал Андреев.

Ранее бывший футболист сборной России, «Зенита», лондонского «Арсенала» и «Кайрата» Андрей Аршавин выразил мнение, что Владимиру Сычевому следует сменить команду.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сычевой принял участие в 12 матчах, в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать одну результативную передачу.

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