Боец UFC Дариуш заявил, что Волкановски слишком маленький для боя с Махачевым

close
100%
Reuters

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Бенеил Дариуш в интервью Submission Radio высказался о возможном поединке между австралийским чемпионом промоушена в полулегком весе Алексом Волкановски и новоиспеченным обладателем титула в легком дивизионе Исламом Махачевым.

«Не хочу принижать его заслуги, но он может оказаться слишком маленьким для легкого веса. Никто, на самом деле, не пытался бороться с ним в полулегком весе. И тот факт, что он встретится с борцами из моего дивизиона… Мне кажется, что это все изменит, и у него возникнут проблемы из-за этого», – сказал Дариуш.

Напомним, в ночь на 23 октября россиянин победил Чарльза Оливейру на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Махачев одержал победу над соперником удушающим приемом и стал чемпионом промоушена в легком весе. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

Ранее Чарльз Оливейра потребовал реванша с Исламом Махачевым.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть