Боец UFC Дариуш заявил, что Волкановски слишком маленький для боя с Махачевым

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Бенеил Дариуш в интервью Submission Radio высказался о возможном поединке между австралийским чемпионом промоушена в полулегком весе Алексом Волкановски и новоиспеченным обладателем титула в легком дивизионе Исламом Махачевым.

«Не хочу принижать его заслуги, но он может оказаться слишком маленьким для легкого веса. Никто, на самом деле, не пытался бороться с ним в полулегком весе. И тот факт, что он встретится с борцами из моего дивизиона… Мне кажется, что это все изменит, и у него возникнут проблемы из-за этого», – сказал Дариуш.

Напомним, в ночь на 23 октября россиянин победил Чарльза Оливейру на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Махачев одержал победу над соперником удушающим приемом и стал чемпионом промоушена в легком весе. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

Ранее Чарльз Оливейра потребовал реванша с Исламом Махачевым.