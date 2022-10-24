Художественная руководительница балета «Тодес» Духова выразила готовность помочь Валиевой

Художественная руководительница и главная постановщица международного балета «Тодес» Алла Духова выразила готовность помочь чемпионке России и Европы по фигурному катанию Камиле Валиевой с постановкой программ, передает ТАСС.

Духова отметила, что готова помочь фигуристке с хореографией в ее программах, если сама спортсменка выразит желание.

«У меня был опыт — я работала с французской парой [Марины] Анисиной и [Гвендаля] Пейзера. Я им ставила программу, и с ней они стали серебряными призерами на чемпионате мира. Меня также приглашали в проект «Ледниковый период», но это был самый первый. Я не согласилась, потому что я просто боюсь. Я бы обязательно падала, обязательно травмировалась — я просто побоялась», — поделилась Духова.

Напомним, что во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе.

Стоит отметить, что Валиева в составе сборной России стала обладателем золота Игр в Пекине в командных соревнованиях. Награды так и не были вручены призерам турнира. Это произойдет после окончания расследования дела Валиевой.

Ранее сообщалось, что трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Государственной думы Ирина Роднина считает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) действует в рамках закона, не разглашая данные по делу Камилы Валиевой.