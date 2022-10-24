Чернышенко сообщил об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил об интеграции клубов с новых территорий в российский футбол.

«С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу. Все это делается для того, чтобы все регионы чувствовали себя полноправными российскими участниками», — приводит слова Чернышенко РИА Новости.

Сейчас крымские и севастопольские команды выступают в чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Подобный вопрос поднимали и в Абхазии. Представители одного из местных клубов были намерены выступить в следующем сезоне во Второй лиге. Министерство спорта планирует создать единую лигу для футбольных команд Крыма, ДНР и ЛНР.

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) лидирует петербургский «Зенит» (33 очка). Сегодня подопечные Сергея Семака сыграют с «Сочи».

На второй строчке располагается московский «Спартак». Благодаря победе над «Химками» красно-белые укрепились на 2-м месте. набрав 29 очков. Тройку лидеров замыкает ЦСКА. «Армейцы» в этом туре сыграли вничью с «Оренбургом» (26 очков).

Ранее заместитель министра спорта Республики Крым Шериф Османов заявил о готовности местных клубов к вступлению в российские футбольные лиги.