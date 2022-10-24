Фигуристу Даниеляну запретили выступать на российских соревнованиях

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Российскому фигуристу Артуру Даниеляну запретили выступать на российских соревнованиях. Об этом сообщает Sport24 c ссылкой на Федерацию фигурного катания Москвы (ФФКМ). Дело в переходе спортсмена из группы Елены Буяновой в группу Евгения Рукавицына в августе этого года. Даниелян, тренируясь у Буяновой, являлся призывником, проходящим военную службу в спортивной роте ФАУ МО РФ ЦСКА.

Он нарушил утвержденное президиумом ФФКМ Положение о переходе, не подав в дирекцию ФФКМ заявление о переходе с указанием даты перехода и письменного обоснования.

В итоге ФФКМ принял решение отказать заявке Даниеляна на участие в официальных Всероссийских и межрегиональных соревнованиях.

Он является серебряным призером чемпионата Европы и чемпионата России 2020 года. В этом сезоне для Даниеляна лучшим результатом стало 10-е место на Гран-при Франции, России и США.

1-й этап Гран-при России вчера завершился в Москве.

Ранее Елена Вайцеховская высказалась о судействе на Гран-при России.

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