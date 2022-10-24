Американский фигурист Бейтс высказался об отсутствии решения по допинг-делу Валиевой

Американский фигурист Эван Бейтс, выступающий в паре с Мэдисон Чок в танцах на льду, высказался по поводу затянувшегося расследования допинг-дела россиянки Камилы Валиевой.

Американский дуэт в составе сборной США завоевал серебряные медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине, но до сих пор не получил награды из-за отсутствия вердикта по делу о нарушении Валиевой антидопинговых правил.

«Все это очень неприятно. Я испытываю большое разочарование из-за того, что спустя восемь месяцев после Игр все по-прежнему окутано тайной. Считаю, в подобных делах изначально должна быть полная прозрачность — и для общественности, и для спортсменов.

Я был очень разочарован, когда не смог получить медаль в Пекине, но, кажется, разочарование растет в геометрической прогрессии с каждым днем и месяцем. Заявление РУСАДА по делу Валиевой делает ситуацию еще хуже. Не меньше 19 спортсменов, которые ждут медалей, соревновались чисто. Думаю, мы и так вели себя предельно уважительно, храня молчание в течение последних месяцев», — цитирует Бейтса ESPN.

21 октября Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что не будет озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки — члена команды ОКР на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, что во время Олимпийских игр — 2022 в пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество.

Фигуристку хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске россиянки к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что попросит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнародовать информацию по делу фигуристки Камилы Валиевой.