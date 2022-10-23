Кадыров сообщил о примирении Чимаева и Нурмагомедова после потасовки на турнире UFC

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей странице в соцсетях сообщил, что бойцы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев и Абубакар Нурмагомедов помирились.

Потасовка произошла после главного боя на турнире UFC 280 в Абу-Даби между Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Охрана разняла Нурмагомедова и Чимаева, после чего бойцов отвели друг от друга, но они продолжили словесную перепалку.

«Между Чимаевым и Нурмагомедовым нет никакой ссоры — убедился лично. Не раздувайте из этого проблему вселенского масштаба. Подобное случается, в том числе и между братьями. Но тут имело место именно недоразумение, которое разрешилось», — написал Кадыров.

Сообщалось, что некоторое время назад у двух бойцов случился конфликт после того, как Чимаев написал провокационный пост. Позже их помирили.

Абубакар Нурмагомедов на турнире UFC 280 победил соотечественника Гаджи Омаргаджиева в андеркарде единогласным решением судей. Чимаев побывал на турнире в качестве зрителя.

Ранее Махачев высказался о драке между Нурмагомедовым и Чимаевым.