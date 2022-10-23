В «Спартаке» ответили Аршавину, заявившему, что его сыну промыли мозги в московском клубе

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РИА Новости

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слова экс-футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина о том, что его сыну Арсению, который тренируется в академии красно-белых, промыли мозги в московской команде. Слова Зеленова передает «Чемпионат».

«Аршавин сказал, что его сыну в «Спартаке» промыли мозги? Это его слова. Мы можем только приветствовать, что потомки талантливых футболистов выбирают правильные цвета», — сказал Зеленов.

Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008, а также с 2012 по 2015 годы. В составе команды он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

В 2009 году россиянин перебрался в лондонский «Арсенал». Годом ранее он попал в окончательный список претендентов на «Золотой мяч». В голосовании Аршавин занял шестое место, что является лучшим результатом для российских игроков за всю историю.

В настоящий момент Аршавин работает в качестве заместителя генерального директора по спортивному развитию петербургского «Зенита».

Аршавин и его бывшая гражданская жена Юлия Барановская познакомились в 2003 году и прожили вместе девять лет. За это время у них родились трое детей: 16-летний Артем, 14-летняя Яна и десятилетний Арсений.

Ранее Барановская подала в суд жалобу против своего бывшего мужа с требованием изменить размер выплаты алиментов.

Ранее Аршавин рассказал, правда ли его провезли на стадион лондонского «Арсенала» в багажнике.

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