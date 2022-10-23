ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 14-го тура РПЛ

Сегодня, 23 октября, состоялся матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и ЦСКА. Встреча, прошедшая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, закончилась ничейным результатом — 2:2.

В составе хозяйской команды дублем отметился Владимир Сычевой. За ЦСКА забили Федор Чалов и Ренато Гойкович.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 14 сыгранных матчей подопечные Владимира Федотова замыкают тройку лучших команд РПЛ, имея в активе 26 очков. «Оренбург» располагается на девятой позиции, набрав 19 очков.

В следующем матче ЦСКА сыграет с московским «Локомотивом». Встреча состоится 29 октября. «Оренбург» 28 октября проведет матч с воронежским «Факелом».

Ранее сообщалось, что Сычевой догнал нападающего «Спартака» Квинси Промеса в списке лучших бомбардиров РПЛ.