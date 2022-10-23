Глава Fight Nights Global Гаджиев сравнил Махачева с бетонной плитой

Российский промоутер, глава лиги AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев подчеркнул, что бразильский боец Чарльз Оливейра впервые столкнулся с высоким уровнем сопротивления в поединке против Ислама Махачева на турнире UFC-280 в Абу-Даби.

«Победа Махачева была даже более убедительной, чем я предполагал.

Оливейра в любом случае мастер, но с таким уровнем оппозиции он еще не сталкивался. Когда на тебя ложится бетонная плита килограммов в двести весом, наверное, и бывают такие ощущения, какие испытал Чарльз. Но это по словам тех, кто тренировался вместе с Исламом. А на Оливейру такая плита еще не ложилась. До этого боя», — приводит слова Гаджиева РИА Новости.

Вчера Ислам Махачев встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

Один из наставников Махачева, Хабиб Нурмагомедов, отметил, что целью бойца теперь будет бой с Волкановски.

Ранее Алекс Волкановски оценил шансы Ислама Махачева подняться в рейтинге UFC после победы над Оливейрой.