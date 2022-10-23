Аршавин назвал единственное условие для срыва очередного чемпионства «Зенита»

Аршавин считает, что только остановка чемпионата может помешать «Зениту» стать чемпионом

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Бывший игрок сборной России, а ныне заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин считает, что только остановка чемпионата может помешать петербуржцам стать чемпионом.

«Понятно, что «Зенит» – главный фаворит, и он это доказывает. Но мы живем в такое неспокойное время, может произойти всякое. Но если все будет стабильно в мире и в «Зените», они станут чемпионами.

Что может помешать чемпионству? Чемпионат должен быть прерван. В связи с последними событиями, обстановкой в мире и вообще. Только это, я думаю, – сказал заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию», — передает слова Аршавина kp.ru.

После 13 туров «Зенит» продолжает лидировать в чемпионской гонке. Команда Сергея Семака набрала 33 очка. У идущего вторым «Ростова» 26 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак».

В этом туре сине-бело-голубые сыграют с «Сочи». Игра состоится завтра, в понедельник. Начало матча в 20.00 по московскому времени.

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом в последние четыре года подряд.

Ранее Александр Самедов назвал полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса лучшим легионером Российской премьер-лиги (РПЛ).

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