Двукратный олимпийский чемпион Васильев уличил главу МОК Баха в лукавстве

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал решение Международной лыжной федерации (FIS) продлить отстранение российских спортсменов от международных соревнований на сезон 2022/23.

«Ничего нового. Было бы удивительно, если бы было обратное. Точно такое же решение приняли в биатлоне. С формулировкой на неопределенный срок. Видимо, этот срок будет определяться международной обстановкой.

Не произошло ничего сверхъестественного. Повторюсь, напротив, было бы удивительно, если бы они допустили россиян. Хотя Томас Бах озвучил такую лукавую формулировку: дескать, это для безопасности самих же спортсменов.

А когда Югославию бомбили, что‑то они как‑то не очень переживали, что страдает безопасность спортсменов тех стран, которые организовали военные действия», – приводит слова Васильева «Матч ТВ».

Напомним, что весной Международная федерация лыжного спорта приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона.

Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим из россиян стал Александр Большунов, он второй.

Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков назвал «катастрофой» проведение соревнований без российских спортсменов.

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