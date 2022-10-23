Чимаев и Абубакар Нурмагомедов подрались в зале во время турнира UFC 280

Во время турнира UFC 280, который прошел в Абу-Даби, в зале «Этихад Арены» произошла драка между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и россиянином Абубакаром Нурмагомедовым. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Потасовка произошла после главного боя вечера между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым. Охрана разняла Нурмагомедова и Чимаева, после чего бойцов отвели друг от друга, но они продолжили словесную перепалку.

Нурмагомедов на турнире победил соотечественника Гаджи Омаргаджиева в андеркарде единогласным решением судей. Чимаев побывал на турнире в качестве зрителя.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боев.

Ранее сообщалось, что Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе.

Во втором раунде он исполнил удушающий прием против Оливейры, после которого судья остановил бой. Эта победа стала для россиянина 11-й подряд на турнирах UFC.