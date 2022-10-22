Вяльбе призналась, что настроена на недопуск российских лыжников к соревнованиям в новом сезоне

Глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш заявил, что скандинавские страны откажут российским спортсменам во въезде даже при условии их допуска к стартам. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Сегодня, 22 октября, пройдет заседание совета FIS, на котором будет принято решение по участию лыжников из России в международных соревнованиях в новом сезоне.

«Скажу честно, мы уже настроены на то, что нас не допустят. Настраиваемся на всероссийские соревнования, национальный чемпионат, Кубок России.

Календарь сверстан так, что мы практически по расписанию Кубка мира прошлись, кроме «Тур де Ски». Все турниры будут идти параллельно с FIS.

Мы будем рады, если вдруг что‑то случится и произойдет что‑то другое. На личной встрече с главой FIS Элиашом он сказал, что даже если мы будем допущены к международным соревнованиям, то в Скандинавию нас точно не пустят», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Международная федерация лыжных видов спорта весной приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего летнего сезона.

Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место досталось триумфатору предыдущих двух лет — Александру Большунову.

Ранее Элиаш заявил, что будет четко следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении от соревнований российских и белорусских спортсменов.