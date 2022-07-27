Боец Петр Ян рассказал о планах вернуть себе чемпионский пояс UFC

Боец смешанных единоборств Петр Ян рассказал о планах вернуть себе чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Мы две недели потренировались на Алтае. Сейчас восстановительный процесс дома. Если выиграю один-два боя, то уверен, что буду драться за пояс. Надо просто побеждать», — заявил Ян на YouTube-канале UFC.

Напомним, в апреле Алджэмейн Стерлинг одержал победу над Яном раздельным решением судей. В этом поединке именно россиянин считался фаворитом. В первом раунде соперники избрали «разведывательную» тактику, а во втором и третьем инициативу захватил американец.

В четвертом и пятом раунде Петр Ян, казалось бы, выглядел предпочтительнее, но в итоге судьи отдали победу Стерлингу.

Ранее тренер российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна Маркос ДаМатта поделился мнением о поражении своего подопечного в реванше против Алджэмейна Стерлинга.