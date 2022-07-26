Владелец «Спартака» Федун покинет пост председателя совета директоров красно-белых

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун покинет пост председателя совета директоров клуба. Об этом сообщается в Telegram-канале «СПАРТАК КБ ТЕЛЕГА».

По информации источника, управлением клуба займется компания «Лукойл». Отмечается, что пост Федуна может занять первый вице-президент компании Александр Матыцын. На время передачи дел Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.

Федун накануне покинул пост вице-президента «Лукойла». Также в марте сообщалось о финансовых потерях в размере до 80% всего состояния бизнесмена. Он приобрел московский клуб в 2004 году.

Ранее Леонид Федун прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» (4:1) во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 59-й минуте встречи мяч после подачи игрока «быков» Кристиана Рамиреса попал в лицо хавбеку москвичей Даниилу Денисову, а затем отлетел в правую руку, находившуюся в неестественном положении, — она была отставлена в сторону.

Главный судья матча Кирилл Левников после вмешательства видеоассистента Евгения Кукуляка и просмотра видеозаписи назначил пенальти в ворота «Спартака», который реализовал Эдуард Сперцян.