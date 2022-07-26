Экс-вратарь «Локомотива» Нигматуллин: «Спартак» одна из самых пострадавших команд от судей

Экс-вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал судейство в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и столичным «Спартаком», передает Metaratings.ru.

«В данном случае сочувствую «Краснодару». Ничего странного по поводу молчания «Спартака» не вижу после ошибок арбитра в их пользу. «Спартак» одна из самых пострадавших команд от судей», — сказал Нигматуллин.

После матча стало известно, что «Краснодар» подал жалобу на судейство.

«Спартак» победил со счетом 4:1. У москвичей мячи забили Роман Зобнин, Квинси Промес, Виктор Мозес, а также защитник «быков» Сергей Бородин, оформивший автогол. На 37-й минуте с поля был удален полузащитник «Краснодара» Александр Черников.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют на домашнем стадионе с новичком РПЛ — «Оренбургом». Встреча состоится 31 июля. «Краснодар» на день раньше сыграет в Сочи с одноименной командой.

Ранее футболист «Краснодара» Александр Черников высказался о поражении в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака».