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Овечкин не вошел в топ-10 нападающих фэнтези-лиги по версии сайта НХЛ

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Dan Hamilton/Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не вошел в топ-10 форвардов по версии Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая на своем сайте опубликовала рейтинг атакующих игроков фэнтези-лиги.

В первой десятке оказались сразу двое россиян: нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов и форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Лидером рейтинга стал Коннор Макдвид из «Эдмонтона». Вторым стал его одноклубник Леон Драйзайтль, тройку лучших замкнул Остон Мэттьюс из «Торонто».

Овечкин играет в «Вашингтоне» с 2005 года. Он является лучшим российским бомбардиром в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В завершившемся плей-офф НХЛ на счету россиянина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности -2.

В регулярном чемпионате 36-летний форвард сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин занял лишь 34-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии Puck Empire. После журналист Back Sports Page Сесил назвал данный факт оскорбительным.

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Хоккей. НХЛ
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