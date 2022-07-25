Ласицкене рассказала, почему расплакалась во время турнира в Москве

Мария Ласицкене, российская олимпийская чемпионка и трехкратная победительница чемпионатов мира по прыжкам в высоту, рассказала, почему расплакалась во время турнира «Путь к Олимпу» в Москве.

Спортсменка высказалась следующим образом: «Я даже для себя не могу ответить на этот вопрос, я не могла контролировать чувства».

«Сегодня получилось так, со мной такое случилось впервые перед попыткой. Я старалась собраться, и это уже плюс. Наверное, это называется истерика», — цитирует спортсменку Общественная служба новостей.