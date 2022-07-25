Аленичев: хотели пригласить Мостового на матч ветеранов, но почему-то он не отвечал

Экс-тренер и футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что Александр Мостовой будет приглашен на ответный матч ветеранов между красно-белыми и «Зенитом». Его слова передает «Матч ТВ».

«Пригласим ли мы Александра Мостового? Конечно, мы бы хотели видеть его в сентябре. В прошлый раз мы тоже хотели его пригласить, ребята ему звонили, но почему-то он не отвечал», — сказал Аленичев.

Ответный матч ветеранов состоится 2 сентября на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Первый ретро-матч между ветеранами «Спартака» и «Зенита» прошел 8 июля. Победителями встречи стали футболисты петербургской команды — 2:0. Матч состоялся накануне игры за Суперкубок России, в котором победу также одержали футболисты петербургского клуба — 4:0.

Ранее пресс-служба «Спартака» иронично отреагировала на слова спортивного комментатора и телеведущего Георгия Черданцева, который заявил, что красно-белые не станут чемпионами Российской премьер-лиги (РПЛ) в нынешнем сезоне.