Бывший наставник «Динамо» Кобелев назвал предательством уход Варелы из «Динамо»

Бывший наставник «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о самовольном уходе защитника Гильермо Варелы из московского клуба. Его слова передает «РБ Спорт».

«Это предательство Варелы. С моей точки зрения, спортивный блок в этом также виноват, включая Бувача. Отъезд Бальбуэны, Варелы – это все звенья одной цепи. Бувачу надо было определяться раньше с игроками, кого брать и кого отпускать, а не доводить до такой ситуации», — заявил Кобелев.

29-летний уругваец перешел в российский клуб из датского «Копенгагена» в 2020 году. В составе «Динамо» он принял участие в 48 матчах, в которых сделал три голевые передачи.

Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Ранее бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о том, что Варела самовольно покинул московский клуб.