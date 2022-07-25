Названа дата ответного матча ветеранов «Зенита» и «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, когда пройдет ответная встреча ветеранов красно-белых и «Зенита». Его слова передает «Матч ТВ».

«Ответный поединок пройдет 2 сентября на «Открытие Арене» в 19:00. Игра состоится в тех же составах. Хотим взять реванш. Пользуясь случаем, приглашаю всех спартаковских болельщиков на этот матч», — сказал Аленичев.

Первый ретро-матч между ветеранами «Спартака» и «Зенита» прошел 8 июля. Победителями встречи стали футболисты петербургской команды — 2:0. Матч состоялся накануне игры за Суперкубок России, в котором победу также одержали футболисты петербургского клуба — 4:0.

Ранее экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о перспективах «Спартака» на ближайшие сезоны.