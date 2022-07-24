Экс-тренер «Зенита» Петржела: «Спартак» ни в коем случае не станет чемпионом

Экс-тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат.com».

«Ни в каком случае ни ЦСКА, ни «Спартак» не смогут выиграть чемпионат России. Это только начало. «Зенит» будет чемпионом. Я уверен, что в конечном итоге так и будет», — сказал Петржела.

Петербургский «Зенит» на своем поле разгромил самарские «Крылья Советов» во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счетом 3:0.

На пятой минуте сине-бело-голубые получили право на пенальти, который решил исполнить Андрей Мостовой. Полузащитник не смог переиграть голкипера самарцев Ивана Ломаева, однако был точен на добивании.

Ранее нападающий Малком и хавбек Клаудиньо продлили контракты с петербургским «Зенитом».