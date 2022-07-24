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«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Роналду в аренду

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Rui Vieira/AP

Английский «Манчестер Юнайтед» готов отпустить португальского форварда Криштиану Роналду из клуба в аренду, но не готовы его продавать, передает Mirror.

Англичане готовы отпустить португальца, если он пролонгирует соглашение с «красными дьяволами» на год. В услугах игрока заинтересован мадридский «Атлетико», который в прошлом сезоне чемпионата Испании занял третье место и гарантировал себе место в групповом этапе Лиги чемпионов

Роналду вернулся в «МЮ» в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе манкунианцев 39 матчей, забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Также футболист выступал за лиссабонский «Спортинг», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы 2016 года.

Ранее сообщалось, что португальский нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду находится в Лиссабоне и ожидает указаний своего агента Хорхе Мендеша.

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Футбол. Чемпионат Англии
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