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Трусова не планирует отдавать своего ребенка в фигурное катание

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Призер Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова ответила на личные вопросы во время фестиваля VK Fest. В мае фигуристка подтвердила свой роман с Марком Кондратюком.

«Если у меня родится дочка, она, скорее всего, не будет фигуристкой. Буду ли заводить еще собак? Ланочка родила четверых щенят. У меня сейчас шесть. Пока тяжело. Они все разные, развожу их по разным комнатам», — передает слова Трусовой «Матч ТВ».

Трусова стала первой фигуристкой в женском одиночном катании, кто заявил в свою программу пять четверных прыжков. Исполнить все элементы Трусовой удалось на Олимпийских играх в Пекине, где она стала второй, уступив лидерство своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На взрослом уровне Трусова становилась бронзовым призером чемпионата мира — 2021 и дважды выигрывала бронзовые медали чемпионата Европы. Спортсменка занимает четвертое место в рейтинге лучших фигуристок по версии Международного союза конькобежцев (ISU).

Напомним, что 7 июня на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) было продлено отстранение российских фигуристов до особого уведомления.

Ранее олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о своих срывах.

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