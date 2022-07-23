Жамнов продолжит работу на посту главного тренера сборной России по хоккею

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что Алексей Жамнов продолжит работу в должности главного тренера национальной команды.

Под руководством 51-летнего специалиста сборная России выиграла серебряные медали на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Прошлый контракт наставника с ФХР истек летом.

«Да, он остается», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Также глава ФХР добавил, что контракт с Жамновым подписан на один год.

Напомним, что сборная России пропустила чемпионат мира по хоккею 2022 года, который прошел в Финляндии. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее генеральный секретарь IIHF Матти Нурминен оценил возможность сборной России вернуться на соревнования под эгидой организации.