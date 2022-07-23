Daily Mail: Роналду дал согласие на переход в «Атлетико»

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду дал свое согласие на переход в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, несмотря на желание 37-летнего португальца, испанскому клубу для этого трансфера придется продать кого-то из своих звезд.

Также уточняется, что не все болельщики одобрительно отзываются о потенциальном переходе Роналду из-за его прошлого в другой мадридской команде — «Реале».

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «МЮ» финишировал на шестой строчке в турнирной таблице и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Этот факт влияет на желание португальца остаться в английской команде.

Роналду вернулся в «МЮ» в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе манкунианцев 39 матчей, забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.

Ранее защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался против ухода Криштиану Роналду из клуба.