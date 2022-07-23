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Бывший советник Федуна ответил на вопрос об увольнении тренера «Спартака» Абаскаля

Бывший советник Федуна Камоцци считает, что сейчас не стоит думать об увольнении Абаскаля из «Спартака»

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Manuel Geisse/Global Look Press

Франко Камоцци, бывший советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, пожелал победы красно-белым в сегодняшнем матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Желаю «Спартаку» и его новому тренеру победы в сегодняшнем матче против «Краснодара». Всегда желаю только победы этой команде! Останется Абаскаль в «Спартаке» на весь сезон или нет? Я считаю, что об этом сейчас даже думать не стоит», — приводит слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

Абаскаль сменил Паоло Ваноли на посту главного тренера «Спартака» по окончании сезона. 33-летний испанец в прошлом сезоне работал со швейцарским «Базелем», с которым занял второе место в местной Суперлиге. Также Абаскаль работал в «Севилье», швейцарских «Кьяссо» и «Лугано», итальянском «Асколи» и греческом «Волосе».

Свой первый матч на посту наставника красно-белых он провел 9 июля, проиграв в битве за Суперкубок России «Зениту» (0:4). А в прошлые выходные москвичи сыграли вничью с «Ахматом» 1:1.

Сегодня подопечные Гильермо Абаскаля встретятся на выезде с «Краснодаром». Начало матча в 20.00 по московскому времени.

Ранее Евгений Ловчев признался, что доходчиво объяснил Абаскалю значение «Спартака» в нашей стране.

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Футбол. Чемпионат России
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