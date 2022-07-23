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Основатель лиги АСА заявил, что бойцы прерванного им боя не получат гонорары

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Александр Щербак/ТАСС

Основатель лиги АСА Майрбек Хасиев рассказал, что бойцы турнира АСА 141, который проходил в Сочи, Али Багов и Рашид Магомедов не получат свои гонорары за поединок друг с другом.

«Ради бога, никаких проблем. Всего хорошего. Гонорар мы им не заплатим. Люди пришли посмотреть на хороший бой, мы сделали серьезные расходы, а нас фактически подставили. Я еще раз повторю, мы никакого бойца не держим. Двери открыты, как на вход, так и на выход. Тема закрыта, гонорары они не получат», — передает слова Хасиева «Чемпионат».

Напомним, что вчера Али Багов и Рашид Магомедов сражались в четвертьфинальном бое в легком дивизионе. Между четвертым и пятым раундом основатель лиги Майрбек Хасиев ворвался в клетку и указал бойцам на то, что бой будет прекращен. По словам главы лиги, бой был договорным.

Лига АСА была основана в 2014 году. Промоушен проводит бои по смешанным единоборствам (ММА), кикбоксингу и джиу-джитсу. Бойцы выступают в восьми весовых категориях ММА. Стоит отметить, что в лиге отсутствуют ринг-герлз, а также запрещены бои между женщинами.

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