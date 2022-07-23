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Первый тренер Кокорина советовал его родителям отправить Александра в Англию

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Первый тренер российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Валерий Стаферов прокомментировал выступление 31-форварда в чемпионате Италии. Его слова передает «Матч ТВ».

«Сложно сказать, почему у Саши не получается в Италии. Он практически не играет, оценить его игру мы не можем. Если Саша вернется домой, думаю, в России у него точно все должно получиться, психологически он раскрепостится. Я давно говорил родителям, что на пике карьеры надо было ехать в Англию, глядишь, все бы сложилось иначе», — сказал Стаферовв.

Напомним, «Фиорентина» пыталась расторгнуть соглашение с форвардом, зарплата которого составляет 1,8 млн евро в год, еще в зимнее трансферное окно, но стороны не достигли согласия.

Кокорин стал игроком «фиалок» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Его контракт с представителем Серии А рассчитан до 30 июня 2024 года.

В минувшем сезоне футболист появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Кокорин тренируется один.

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Футбол. Чемпионат Италии
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