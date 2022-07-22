«Назло маме отморожу уши»: Журова об отмене мастер-класса Трусовой в Швеции

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала отмену мастер-класса российской фигуристки Александры Трусовой в Швеции.

Напомним, что россиянка должна была выступить с мастер-классами по прыжкам в Стокгольме 27 и 28 августа. Позже стало известно, что клуб-организатор мастер-класса отменил мероприятие под давлением Федерации фигурного катания Швеции.

«Удивительно, что они долго говорили, что все состоится. Понятно, что сейчас вряд ли бы кто-то спонсорам это позволил сделать. Думаю, им ужасно неприятно и обидно, по-человечески они наверняка не очень русофобны, но есть какие-то рычаги воздействия на них.

Мастер-класс Трусовой — серьезное мероприятие, так как то, что делает Саша, не делает никто. Никто не увидит, как она делает четверные прыжки, еще и пять, чисто, как это было на Олимпиаде. Несомненно, для молодых фигуристов было бы крайне интересно увидеть своими глазами, но сами не захотели, как говорится, назло маме отморожу уши», — приводит слова Журовой ТАСС.

18-летняя Трусова стала первой фигуристкой в женском одиночном катании, кто заявил в свою программу пять четверных прыжков. Исполнить все элементы Трусовой удалось на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где она стала второй, уступив лидерство своей соотечественнице Анне Щербаковой. Третьей стала представительница Японии Каори Сакамото.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что отмена мастер-классов Александры Трусовой в Швеции к лучшему.