Игрок ЦСКА Чалов рассказал, как его оштрафовали в Европе за незаконный провоз продуктов

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов рассказал о высоких ценах в Швейцарии и как старался сэкономить на продуктах, закупаясь в соседних странах.

«До Германии 10 минут на машине, а цены там в 2-3 раза ниже. Единственная проблема: на границе есть ограничения по ввозу продуктов в страну. Я об этом не знал. Однажды останавливают полицейские: «Сколько килограммов мяса везете?» Оказалось, перевес — пришлось платить штраф. Кажется, 100 евро. Больше в Германию не ездили! Катались во Францию — там не было такого полицейского поста, все намного проще», — передает слова Чалова «Спорт-Экспресс».

В начале февраля Чалов перебрался в швейцарский «Базель», где выступал до конца сезона на правах аренды. Россиянин принял участие в 16 матчах чемпионата и сумел отличиться четыре раза. Также в его активе две голевые передачи. «Базель» финишировал на втором месте, уступив победителю, «Цюриху», 14 очков.

В новом сезоне Чалов вернулся в ЦСКА и уже сыграл один матч в чемпионате России, в котором результативными действиями не отметился.

Ранее Федор Чалов признался, что очень удивился приходу в «Спартак» бывшего наставника «Базеля» Гильермо Абаскаля.