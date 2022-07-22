Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Горняки в Анголе нашли самый крупный розовый алмаз за 300 лет 15:30
В МВД заявили о задержании директора сети финансовой пирамиды Finiko 15:29
В Виленско-Литовской епархии назвали «абсурдной» возможность визита патриарха Кирилла... 15:28
СМИ: офис Зеленского не предоставил указ о лишении Коломойского гражданства 15:24
Ростуризм предупредил о невозможности снять деньги с карты «Мир»... 15:20
В Магадане 10-летняя девочка спряталась в заброшенном здании из-за ссоры... 15:20
В Запорожье демонтировали установленный более 20 лет назад памятник Пушкину 15:15
Княгиня Монако Шарлен посетила дом престарелых в платье за £4350 15:13
Роспотребнадзор не видит необходимости в возобновлении ограничений по COVID-19 15:11
Роспотребнадзор сообщил о семи случаях заражения подвариантом COVID-19 «кентавр» 15:10
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Игрок ЦСКА Чалов рассказал, как его оштрафовали в Европе за незаконный провоз продуктов

close
100%
ФК «Базель»

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов рассказал о высоких ценах в Швейцарии и как старался сэкономить на продуктах, закупаясь в соседних странах.

«До Германии 10 минут на машине, а цены там в 2-3 раза ниже. Единственная проблема: на границе есть ограничения по ввозу продуктов в страну. Я об этом не знал. Однажды останавливают полицейские: «Сколько килограммов мяса везете?» Оказалось, перевес — пришлось платить штраф. Кажется, 100 евро. Больше в Германию не ездили! Катались во Францию — там не было такого полицейского поста, все намного проще», — передает слова Чалова «Спорт-Экспресс».

В начале февраля Чалов перебрался в швейцарский «Базель», где выступал до конца сезона на правах аренды. Россиянин принял участие в 16 матчах чемпионата и сумел отличиться четыре раза. Также в его активе две голевые передачи. «Базель» финишировал на втором месте, уступив победителю, «Цюриху», 14 очков.

В новом сезоне Чалов вернулся в ЦСКА и уже сыграл один матч в чемпионате России, в котором результативными действиями не отметился.

Ранее Федор Чалов признался, что очень удивился приходу в «Спартак» бывшего наставника «Базеля» Гильермо Абаскаля.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть