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Медведев пропустит несколько месяцев из-за операции

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев в своем Twitter рассказал о проблемах со здоровьем, из-за которых ему придется пропустить часть сезона.

«Последние несколько месяцев я играл с грыжей. Вместе с командой мы приняли решение сделать небольшую операцию. Восстановление займет от одного до двух месяцев, и я буду делать все возможное, чтобы вернуться на корт как можно быстрее. Всем спасибо за поддержку», — написал Медведев.

28 февраля Медведев стал первой ракеткой мира. О том, что он сместится на вторую строчку, стало известно 14 марта, когда Даниил проиграл французу Гаэлю Монфису в третьем круге турнира в американском Индиан-Уэллсе. Медведев является третьим в истории россиянином, который был во главе рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после Евгения Кафельникова и Марата Сафина.

Последним турниром для россиянина стал турнир «Мастерс» в Майами. В четвертьфинальном матче он уступил поляку Хуберту Хуркачу в двух сетах со счетом 6:7, (7:9), 3:6.

Таким образом, россиянин не смог возглавить рейтинг ATP. Медведеву необходимо было дойти до полуфинала, чтобы вернуться на вершину рейтинга и обойти серба Новака Джоковича.

Ранее сообщалось, что победивший Медведева Хуркач уступил в полуфинале турнира в Майами.

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