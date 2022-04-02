Анфиса Резцова отреагировала на критику Вяльбе в адрес лыжницы Степановой

Трехкратная олимпийская чемпиона Анфиса Резцова осудила главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе, которая раскритиковала лыжницу Веронику Степанову за излишнюю медийность.

Президент ФЛГР считает, что 21-летняя Степанова слишком много внимания уделяет участию в ТВ-программах.

«Если бы Вяльбе говорила про мою дочь Кристину так же, как про Степанову, то я бы подала на нее в суд. Президент Федерации имеет право высказываться о спортсменах, но не имеет права их унижать.

Если ты президент, то ты не имеешь права публично осуждать ее таким способом», — цитирует Резцову Sport24.

Степанова является самой молодой чемпионкой в истории лыжных гонок на Олимпийских играх. На Играх-2022 в Пекине в составе сборной России она завоевала золотую медаль в эстафете.

Ранее Елена Вяльбе поделилась мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.