Голкипер Семен Варламов побил достижение 1926 года

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершилось Нью-Йоркское дерби в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Рейнджерс» принимали «Айлендерс».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу номинальных гостей льда.

Российский голкипер Семен Варламов оформил шат-аут, совершив 27 сейвов из 27 бросков по его воротам, и покорил достижение 1926 года. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Как отмечает источник, Варламов стал вторым голкипером в истории НХЛ, которому удалось оформить четыре сухих матча кряду на выезде против одно и того же соперника. Ранее единственным автором этого достижения был Алекс Коннелл, который оформил аналогичную серию за «Нью-Йорк Американс» в играх с «Оттавой Сенаторз» в период с 11 января 1926 года по 14 декабря этого же года.

По итогам встречи, «Рейнджерс» потерпела первое поражение в последних пяти матчах и занимает третье место в Восточной конференции, «Чикаго» — девятые на Востоке с третьей победой подряд.

В следующем матче «Рейнджерс» встретятся с «Филадельфией Флайерз», а «Айлендерс» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз».