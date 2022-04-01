Туктамышева рассказала о сотрудничестве с Тутберидзе, Плющенко и Авербухом

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала о своих планах по выступлению в шоу весной 2022 года. Слова фигуристки передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я буду принимать участие в шоу Ильи Авербуха, Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе.

Сегодня на шоу «Влюбленные в фигурное катание» у меня получился хороший прокат, здесь классная публика, было очень приятно кататься, и я получила удовольствие. Но это пока что. У меня будет еще второй номер, и неизвестно, как там все получится, может быть… Короче, все хорошо», — сказала Туктамышева.

Фигуристка выступила на шоу под композицию Freedom (Beyonce feat. Kendrick Lamar), показав свою короткую программу на следующий сезон. В прокате Туктамышева исполнила двойной аксель вместо тройного, который она показывает на соревнованиях.

В прошлом году Туктамышева стала серебряным призером чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство. Однако она не сумела отобраться на Олимпиаду, попав лишь в состав олимпийской сборной в качестве запасной.

Ранее Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о своем будущем.