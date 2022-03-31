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Степашин — о Шварце: как на него в Германии давили, но он настоящий спортсмен

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Torsten Silz/dpa/Global Look Press

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин заявил, что главный тренер бело-голубых Сандро Шварц показал себя настоящим спортсменом, решив остаться в России на фоне отъезда других иностранных футболистов и тренеров.

«Я благодарен ему. Как на него в Германии давили, но он настоящий спортсмен.

Шиманьски и ребятам из Латинской Америки здесь нравится. Шиманьски со Шварцем интересно, он у него раскрывается. И через некоторое время поляк будет играть в ведущих клубах Европы», — приводит слова Степашина ТАСС.

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» набрало 43 очка и расположилось на второй позиции. Отставание от лидирующего петербургского «Зенита» составляет пять баллов.

В следующем туре столичный клуб сыграет с «Краснодаром». Матч состоится 3 апреля. Начало в 14.00 по московскому времени.

Ранее бывший игрок столичного «Локомотива» и финалист Кубка России 2008 года в составе пермского «Амкара» Иван Старков поделился мнением о том, способны ли московские клубы «Динамо» и ЦСКА навязать борьбу «Зениту» в чемпионате России.

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Футбол. Чемпионат России
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