Алаев — о конгрессе ФИФА: РФС остается частью футбольной семьи

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался о прошедшем конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА).

«Конгресс — отличная возможность лично пообщаться с представителями футбольных федераций со всего мира и ФИФА. РФС удалось сохранить рабочие отношения с коллегами, несмотря на внешнее давление.

На конгрессе не поднимались тема исключения или вопросы, связанные с какими-либо санкциями в отношении России. Напротив, как вы знаете, русский язык получил статус одного из официальных в ФИФА, и мы не можем это не приветствовать.

РФС остается частью футбольной семьи, но при этом, безусловно, продолжит отстаивать наше законное право участвовать в международных соревнованиях в CAS», — приводит слова Алаева «Чемпионат.com».

В конце февраля ФИФА и Cоюз европейcких футбольных аccоциаций (УЕФА) запретили роccийcким командам учаcтвовать в международных cоревнованиях. РФC подал апелляции на эти решения в Cпортивный арбитражный cуд (CAS), которые будут раccмотрены в апреле–мае.

Ранее член делегации РФС Алексей Сорокин заявил, что делегация не ощущала никакого негативного отношения к себе во время заседания 72-го конгресса ФИФА в Дохе.