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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Сборная Белоруссии по биатлону не оставила шансов россиянам на победу в смешанной эстафете

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Сборная Белоруссии (Ирина Лещенко, Анна Сола, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов) по биатлону одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате России, который проходит в Тюмени.

Вторыми стали Екатерина Носкова, Владислава Гаврилова, Алексей Вагин, Никита Поршнев, выступающие за вторую команду Ханты-Мансийского автономного округа. Третьими пришли к финишу Юлия Дроздова, Анастасия Гореева, Михаил Первушин, Кирилл Стрельцов из команды Московской области.

Команда ХМАО-1 (Кристина Резцова, Елизавета Каплина, Михаил Бурундуков, Семен Сучилов) остановилась в шаге от подиума. Башкортостан (Мария Дубровская, Карина Бахтина, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов) — пятый.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее российские биатлонисты Екатерина Юрлова-Перхт и Максим Цветков одержали победу в одиночной смешанной эстафете на чемпионате России, который проходит в Тюмени. Они представляли первую команду Санкт-Петербурга.

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