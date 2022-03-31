Медведева рассказала, почему юные фигуристки из России не смогли показать себя на взрослом уровне

Серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала о том, почему талантливые фигуристки из России, которые обыгрывали спортсменку на юниорском уровне, не смогли показать результат на взрослом уровне.

«Очень талантливые девочки, которые выигрывали у меня, были на этапах Кубка России на 20 баллов впереди меня, но не все из них дотянули до этапов Гран-при взрослых. Основная причина — это травмы», — приводит слова Медведевой Maxim.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях. Кроме олимпийских медалей в активе 22-летней спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы.

1 апреля в продаже появится журнал Maxim, где на обложке будет представлена Евгения Медведева. Спортсменка предстала в нескольких образах: на некоторых фотографиях Евгения позирует в купальнике, но на части снимков фигуристка появилась лишь частично одетой.

Ранее Медведева вспомнила о своих первых шагах в фигурном катании.