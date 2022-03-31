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Пети: Неймар в застое уже два года, ПСЖ от него будет очень сложно избавиться

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GONZALO FUENTES/Reuters

Экс-футболист сборной Франции Эммануэль Пети раскритиковал форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара. Его слова передает RMC Sport.

«Он в застое уже два года. Неймар сыграл только половину матчей за ПСЖ из-за многочисленных травм. Он перестал обыгрывать соперников. При такой высокой зарплате и столь длительном контракте от него будет очень сложно избавиться», — сказал Пети.

В этом сезоне Неймар принял участие в 15 матчах своей команды в чемпионате Франции, забил пять мячей и отдал три голевые передачи. Последний раз бразилец выходил на поле в матче против «Монако». Он провел на поле 76 минут и отметился желтой карточкой. Подопечные Маурисио Почеттино уступили со счетом 3:0.

Это поражение не помешало «Пари Сен-Жермен» остаться лидером чемпионата Франции. Отрыв от идущего вторым «Марселя» составляет 12 очков.

В 1/8 финала Лиги чемпионов парижане уступили по сумме двух встреч мадридскому «Реалу» и закончили выступление в турнире.

Ранее французский журналист Даниэль Риоло раскритиковал Неймара за его отношение к тренировочному процессу в клубе.

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Футбол. Чемпионат Франции
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