ESPN: кто знает, как долго Овечкин сможет забивать в таких количествах?

Издание ESPN в статье о скором завершении регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) прокомментировало результативность капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Кто знает, как долго Овечкин сможет продолжать играть и, главным образом, забивать в таких количествах? Мы знаем только то, что он делает это прямо сейчас», — говорится в сообщении.

Сейчас на счету Овечкина 772 заброшенные шайбы. Недавно он обогнал чеха Яромира Ягра в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки — 894. На второй позиции — Горди Хоу (801). В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин забросил 46 шайб и сделал 36 результативных передач.

Ранее в Вашингтоне раскритиковали судейство за отмену шайбы Овечкина в матче с «Каролиной Харрикейнз».