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В РФС рассчитывают на положительное решение CAS в деле против ФИФА и УЕФА

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РИА Новости

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Денис Рогачев высказался о перспективах разрешения апелляции организации касательно отстранения российских клубов и сборной от международных соревнований.

«Мы рассчитываем на здравый смысл, на победу в суде, но надо оговориться, что в ходе пройденных процедур ответчики отказались от ускоренных процедур, что на наш взгляд является нетипичным поведением и не позволило поставить точку в спорах в сроках, чтобы сборная России могла реализовать право выхода на ЧМ. Надеемся, что дальнейшие процедурные процессы оставят нам надежду на победу», — передает слова Рогачева «Матч ТВ».

Напомним, что РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решения Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которые отстранили сборную России и все российские клубы от участия в международных соревнованиях под эгидой этих организаций.

В этом сезоне российская сборная лишилась права сыграть на чемпионате мира в Катаре, а московский «Спартак» — в 1/8 Лиги Европы.

Ранее чешский вратарь Антонин Кински поддержал отстраненных российских спортсменов.

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