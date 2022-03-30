Свищев о выходе Польши на ЧМ: исполнили многоходовочку, но далеко они не уйдут

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о выходе сборной Польши в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

«Я считаю, что поляки исполнили многоходовочку — воспользовались ситуацией на Украине в свойственном себе репертуаре. Все считают, что выход поляков в Катар — несправедливо и нечестно. Если футболисты сборной Польши так привыкли работать — окей, ну ладно. Ну ничего, они далеко не уйдут», — передает слова Свищева «РБ Спорт».

Напомним, что сборные России и Польши 24 марта должны были провести стыковой матч. Но после отстранения российских футболистов Международной федерацией футбола (ФИФА) поляки получили право автоматически пройти в следующий раунд.

29 марта сборная Польши во втором стыковом матче отбора к чемпионату мира оказалась сильнее Швеции и обеспечила себе выход в финальную стадию турнира.

Также европейский континент на чемпионате мира-2022 будут представлять Сербия, Испания, Швейцария, Франция, Бельгия, Дания, Нидерланды, Хорватия, Англия, Германия, Португалия и Польша.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе отказался принять участие в жеребьевке чемпионата мира-2022.