В СБР не знали, что Логинов вышел на старт с сотрясением мозга

Лидер сборной России по биатлону олимпийский призер Александр Логинов во время тренировки в родном Саратове неудачно упал и получил небольшое сотрясение мозга. Об этом сообщил Telegram-канал «Арена Урала».

Однако главный тренер мужской сборной Юрий Каминский и президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в интервью «СЭ» сообщали, что ничего не знают о травме олимпийского призера.

Напомним, что биатлонист сборной России Даниил Серохвостов одержал победу на чемпионате России по биатлону в Тюмени, опередив ставшего вторым трехкратного олимпийского призера Эдуарда Латыпова на 42,9 секунды. Третьим пришел к финишу еще один «сборник» Карим Халили.

Логинов занял 10-ю строчку в гонке, проиграв Серохвостову на финише более минуты и допустив четыре промаха.

Напомним, что вчера, 29 марта исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение приостановить деятельность СБР и Белорусской федерации биатлона (БФБ) из-за ситуации на Украине.