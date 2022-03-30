Ковальчук — о снятии России с МЧМ: неожиданно политика влезла в спорт

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук поделился мнением о том, что национальная команда не сыграет летом на молодежном чемпионате мира — 2022 в Канаде.

«Я очень расстроился за наших молодых парней. Всегда спорт был вне политики, а тут так неожиданно она влезла. Это лишило российских игроков прекрасной возможности показать себя всему миру.

Ребятам нельзя расстраиваться. Им необходимо держать нос выше, еще усерднее тренироваться и продолжать заниматься своим любимым делом» – приводит слова Ковальчука «СЭ».

Напомним, что изначально Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. 16 марта россияне были отстранены от участия в Евротуре.

Ранее сообщалось, что ИИХФ попросила Канаду принять молодежный чемпионат мира — 2023, который должен был пройти в России.